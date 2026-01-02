venerdì, 2 Gennaio 2026
HomeCalciomercatoCALCIOMERCATO: gennaio, le prime operazioni ufficializzate nel girone C
CalciomercatoLega Pro

CALCIOMERCATO: gennaio, le prime operazioni ufficializzate nel girone C

Redazione
By Redazione
0
196

Ha aperto ufficialmente i battenti la sessione invernale del calciomercato. Dopo l’ingaggio del difensore svincolato Alessandro Bassoli (1990) da parte dell’AZ Picerno, i quattro rinnovi a Cosenza fino al 30 giugno 2027 dei centrocampisti Aldo Florenzi (classe 2002) e Christian Kouan (1999), dell’attaccante Simone Mazzocchi (1998), del terzino Manuel Ricciardi (2000) e del portiere Thomas Vettorel (2000), i calabresi perfezionano anche l’ingaggio dal Trapani del laterale Pietro Ciotti, nato a Nocera Inferiore il 31 luglio del 1999.

Si registrano anche altre operazioni di mercato. II centrocampista Giancarlo Bianchini (1997) lascia l’Audace Cerignola, direzione Città di Fasano. Particolarmente attiva la Salernitana che preleva a titolo definitivo dall’Arezzo il difensore classe ’99 Matteo Arena cedendo, ai toscani, Mauro Coppolaro (’97) con la medesima formula. Inoltre saluta Salerno il difensore Paolo Frascatore (1992), ceduto al Guidonia Montecelio. Dal Crotone, approda alla Salernitana il difensore Filippo Berra (1995), che ha firmato un contratto fino al 2027 con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni come il centrocampista Giuseppe Carriero (1997), arrivato dal Trapani.

L’AZ Picerno trasferisce in prestito con diritto di riscatto il portiere Simone Cortese (2005) all’Ospitaletto e, a titolo temporaneo, il centrocampista Vincenzo Ragone (2007) al Barletta. In entrata, i lucani tesserano il mediano ex Team Altamura Daniele Franco (1994), il terzino Francesco Rillo (2000) dal Benevento (fine prestito al Potenza), il difensore Dario Del Fabro (1995) dopo l’avvenuta risoluzione con il Giugliano, l’attaccante Giuseppe Guadagni (2001) dal Siracusa. A proposito del Giugliano, i tigrotti prelevano in prestito dall’Avellino il difensore classe 2004 Matteo Marchisano. Passa dal Pineto al Catania l’attaccante Giovanni Bruzzaniti (2000), a titolo definitivo.

Rinforzo in difesa per il Casarano: acquisito dal Trapani il difensore Stefano Negro (1995). Il 18enne estremo difensore Marco Ferilli, inoltre, torna a far parte della rosa del Casarano dopo il prestito alla Vibonese. Sempre il Casarano ufficializza le cessioni del difensore Antonio Guasatamacchia (1995) al Taranto e del centrale di difesa 19enne Milos Milicevic all’Heraclea. Tris di ingaggi per il Latina: giunge a titolo temporaneo dall’Avellino il centrocampista Antonio De Cristofaro (2000), sempre dagli irpini – ma a titolo definitivo – il mediano palermitano Sonny D’Angelo (1995) e, in prestito dalla Virtus Entella, il centrocampista classe 2001 Iacopo Lipani. Movimento in uscita per la Cavese: l’attaccante Federico D’Incoronato (2007) va in prestito all’Ancona fino a giugno. Il Trapani comunica l’arrivo di Bogdan Stăuciuc, attaccante rumeno classe 2002 proveniente dal Fasano.

(articolo in aggiornamento)

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
SERIE C – Timoniere: “Catania, tutti hanno sposato il progetto. Spero sempre in Caturano. Jimenez ha bisogno di crescere”
Articolo successivo
GIRONE D’ANDATA: i più bei gol rossazzurri selezionati dal Catania FC
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency