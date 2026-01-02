CALCIOMERCATO: gennaio, le prime operazioni ufficializzate nel girone C

Ha aperto ufficialmente i battenti la sessione invernale del calciomercato. Dopo l’ingaggio del difensore svincolato Alessandro Bassoli (1990) da parte dell’AZ Picerno, i quattro rinnovi a Cosenza fino al 30 giugno 2027 dei centrocampisti Aldo Florenzi (classe 2002) e Christian Kouan (1999), dell’attaccante Simone Mazzocchi (1998), del terzino Manuel Ricciardi (2000) e del portiere Thomas Vettorel (2000), i calabresi perfezionano anche l’ingaggio dal Trapani del laterale Pietro Ciotti, nato a Nocera Inferiore il 31 luglio del 1999.

Si registrano anche altre operazioni di mercato. II centrocampista Giancarlo Bianchini (1997) lascia l’Audace Cerignola, direzione Città di Fasano. Particolarmente attiva la Salernitana che preleva a titolo definitivo dall’Arezzo il difensore classe ’99 Matteo Arena cedendo, ai toscani, Mauro Coppolaro (’97) con la medesima formula. Inoltre saluta Salerno il difensore Paolo Frascatore (1992), ceduto al Guidonia Montecelio. Dal Crotone, approda alla Salernitana il difensore Filippo Berra (1995), che ha firmato un contratto fino al 2027 con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni come il centrocampista Giuseppe Carriero (1997), arrivato dal Trapani.

L’AZ Picerno trasferisce in prestito con diritto di riscatto il portiere Simone Cortese (2005) all’Ospitaletto e, a titolo temporaneo, il centrocampista Vincenzo Ragone (2007) al Barletta. In entrata, i lucani tesserano il mediano ex Team Altamura Daniele Franco (1994), il terzino Francesco Rillo (2000) dal Benevento (fine prestito al Potenza), il difensore Dario Del Fabro (1995) dopo l’avvenuta risoluzione con il Giugliano, l’attaccante Giuseppe Guadagni (2001) dal Siracusa. A proposito del Giugliano, i tigrotti prelevano in prestito dall’Avellino il difensore classe 2004 Matteo Marchisano. Passa dal Pineto al Catania l’attaccante Giovanni Bruzzaniti (2000), a titolo definitivo.

Rinforzo in difesa per il Casarano: acquisito dal Trapani il difensore Stefano Negro (1995). Il 18enne estremo difensore Marco Ferilli, inoltre, torna a far parte della rosa del Casarano dopo il prestito alla Vibonese. Sempre il Casarano ufficializza le cessioni del difensore Antonio Guasatamacchia (1995) al Taranto e del centrale di difesa 19enne Milos Milicevic all’Heraclea. Tris di ingaggi per il Latina: giunge a titolo temporaneo dall’Avellino il centrocampista Antonio De Cristofaro (2000), sempre dagli irpini – ma a titolo definitivo – il mediano palermitano Sonny D’Angelo (1995) e, in prestito dalla Virtus Entella, il centrocampista classe 2001 Iacopo Lipani. Movimento in uscita per la Cavese: l’attaccante Federico D’Incoronato (2007) va in prestito all’Ancona fino a giugno. Il Trapani comunica l’arrivo di Bogdan Stăuciuc, attaccante rumeno classe 2002 proveniente dal Fasano.

(articolo in aggiornamento)

