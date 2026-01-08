CALCIOMERCATO: Serie C girone C, le operazioni ufficializzate giovedì 8 gennaio

Dopo avere riepilogato le prime operazioni di calciomercato all’apertura della sessione invernale, le ufficialità rese note sabato 3 gennaio e negli ultimi giorni, vediamo quali movimenti sono stati formalizzati giovedì 8 gennaio per quanto riguarda il girone C di Serie C.
Il giovane difensore classe 2004 Matteo Falasca è un nuovo calciatore del Team Altamura, arriva dalla Casertana con la formula del prestito. La Cavese rende noto di avere trasferito in prestito l’attaccante Angelo Guida (2002) alla Reggina. Nuovo innesto per il Latina che si assicura a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive dell’esterno Giacomo Tomaselli (1999) dalla Pergolettese. Va in archivio dopo quattro mesi e neanche un minuto in campo l’avventura al Siracusa del difensore bulgaro Dimo Krastev, arrivato in prestito dalla Fiorentina lo scorso 28 agosto.
Fresco di risoluzione del contratto con il Potenza, il difensore Giacomo Sciacca (1996) firma con l’Albinoleffe fino a giugno 2026 con opzione di rinnovo automatico sino al 2027 al verificarsi di determinate condizioni. Il portiere Fabrizio Alastra (1997), una volta ottenuta la risoluzione con il Potenza viene tesserato dal Team Altamura fino a giugno 2026 con opzione di rinnovo fino al 2027. Doppio arrivo dalla Ternana per il Potenza: il difensore Giuseppe Loiacono (1991) vestirà la maglia rossoblu, a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2027 mentre il portiere Denis Franchi (2002) giunge in terra lucana a titolo temporaneo.
Un attaccante di piede mancino si trasferisce dal Crotone al Sorrento, a titolo definitivo. Si tratta del classe 1994 Federico Ricci. Il Foggia annuncia l’interruzione del prestito del centrocampista Naïm Byar (2005), che ritorna al Bologna, e l’ingaggio a titolo temporaneo, sempre dai felsinei, del mediano Lorenzo Menegazzo (2005), che ha vissuto la prima parte di questo campionato a Ravenna. Il Benevento raggiunge l’intesa con la Folgore Caratese per il trasferimento a titolo definitivo dell’esperto difensore Luca Caldirola (1991), legandosi ai sanniti fino al 30 giugno.
(articolo in aggiornamento)
