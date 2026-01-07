CALCIOMERCATO: Serie C girone C, le operazioni ufficializzate negli ultimi giorni (4, 5, 6 e 7 gennaio)

Dopo avere riepilogato le prime operazioni di calciomercato all’apertura della sessione invernale e le ufficialità rese note sabato 3 gennaio, vediamo quali altri movimenti sono stati formalizzati nei giorni successivi (4, 5, 6 e 7 gennaio) per quanto riguarda il girone C di Serie C.

Il Benevento comunica che il terzino Riccardo Iacoponi (classe 2007) si trasferisce in prestito all’Heraclea. Il Giugliano perde un pezzo pregiato in attacco, Alessio Nepi (2000), cedendolo a titolo definitivo al Perugia. Al suo posto giunge in prestito “secco” dal Cesena la punta classe ’95 Roberto Ogunseye. Prosegue il rapporto contrattuale tra l’AZ Picerno e l’ala Karim Cardoni (2004), che prolunga l’accordo fino al 30 giugno 2028. Il difensore Giacomo Sciacca (1996) ed il portiere Fabrizio Alastra (1997) risolvono il contratto con il Potenza. Idem l’attaccante classe 1993 Giuliano Alma con il Siracusa (destinato a Barletta).

Rinforzo a centrocampo per la Cavese, prossima avversaria del Catania: gli aquilotti si assicurano le prestazioni sportive di Elia Visconti (2000), legandosi sino al 30 giugno con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni. Doppio arrivo in prestito a Trapani: Salvatore Di Mitri e Angelo Vapore. Si tratta di due attaccanti, classe 2006, provenienti rispettivamente dal Palermo e dal Verona. Il Sorrento preleva a titolo temporaneo dal Pescara il terzino destro Matteo Milan (2006). La Casertana ingaggia l’attaccante Karlo Butic (1998), reduce dall’esperienza al FK Sarajevo, firmando un contratto valido fino al 30 giugno 2028. Rinforzo per quanto concerne anche il reparto d’attacco del Casarano: Vito Leonetti (1994), arriva dal Campobasso.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***