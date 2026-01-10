sabato, 10 Gennaio 2026
CALCIOMERCATO: Serie C girone C, le operazioni ufficializzate sabato 10 gennaio

Vediamo quali movimenti di mercato sono stati formalizzati sabato 10 gennaio per quanto riguarda il girone C di Serie C. Il Monopoli ufficializza il raggiungimento di alcuni accordi di rinnovo. Il centrocampista argentino classe 1992 Cristian Damian Battocchio si lega al ‘Gabbiano’ fino al 30 giugno 2027, mentre il difensore siciliano (nativo di Alcamo) Antony Angileri (2001) prolunga il vincolo contrattuale con la società biancoverde fino al 30 giugno 2028. Sempre il Monopoli deposita la documentazione per il passaggio dalla Pro Patria del centrocampista classe ’98 Niccolò Bagatti. Saluta i pugliesi, invece, il difensore Orlando Viteritti (1994) che viene ceduto al Guidonia Montecelio.

Riparte dal girone A l’attaccante Francesco Pio Petito (2002), che nella prima metà di stagione ha vestito la maglia dell’AZ Picerno, sposando il progetto della Dolomiti Bellunesi. Il Cosenza trasferisce a titolo temporaneo all’ACR Messina Lucio Valerio Bonofiglio, difensore classe 2007 che ha interrotto il prestito con il Sora. Colpo di esperienza per il Potenza nel reparto avanzato: dopo la risoluzione consensuale con il Crotone, la società lucana acquisisce il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Jacopo Murano (1990) fino al 30 giugno 2027.

(articolo in aggiornamento)

