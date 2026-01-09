CALCIOMERCATO: Serie C girone C, le operazioni ufficializzate venerdì 9 gennaio

Dopo avere riepilogato le prime operazioni di calciomercato all’apertura della sessione invernale, le ufficialità rese note sabato 3 gennaio, nei giorni successivi e giovedì, vediamo quali movimenti sono stati formalizzati venerdì 9 gennaio per quanto riguarda il girone C di Serie C.
L’AZ Picerno prolunga il contratto del portiere classe 1993 Richard Marcone fino al 30 giugno 2027 e cede a titolo definitivo al Crotone l’esterno offensivo Antonio Energe (2000). L’Audace Cerignola preleva in prestito dalla Lazio, dopo aver disputato la prima parte della stagione con la Casertana, il centrocampista Leonardo Di Tommaso (2005). Il Casarano ingaggia il difensore classe ’98 Federico Giraudo, arriva dal Perugia. Colpo in difesa per il Latina che si assicura a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del difensore centrale Luigi Carillo (1996).
Il Giugliano tessera Stefano Cester, centrocampista classe 2002 in prestito dal Vicenza, e acquisisce a titolo temporaneo con diritto di opzione per ulteriori due stagioni sportive dal Cittadella l’attaccante Destiny Egharevba (2003). Il Cosenza formalizza l’acquisizione del centrocampista senegalese Racine Ba (2003), a titolo definitivo dal Siracusa. L’attaccante Edoardo Lonardo (2005) lascia l’Atalanta U23, approdando in prestito “secco” alla Sambenedettese. Il portiere classe 2006 Luca De Simone lascia il Foggia con la formula del prestito, direzione Manfredonia.
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***