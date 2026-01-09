sabato, 10 Gennaio 2026
HomeCalciomercatoCALCIOMERCATO: Serie C girone C, le operazioni ufficializzate venerdì 9 gennaio
CalciomercatoLega Pro

CALCIOMERCATO: Serie C girone C, le operazioni ufficializzate venerdì 9 gennaio

Redazione
By Redazione
0
72

Dopo avere riepilogato le prime operazioni di calciomercato all’apertura della sessione invernale, le ufficialità rese note sabato 3 gennaio, nei giorni successivi e giovedì, vediamo quali movimenti sono stati formalizzati venerdì 9 gennaio per quanto riguarda il girone C di Serie C.

L’AZ Picerno prolunga il contratto del portiere classe 1993 Richard Marcone fino al 30 giugno 2027 e cede a titolo definitivo al Crotone l’esterno offensivo Antonio Energe (2000). L’Audace Cerignola preleva in prestito dalla Lazio, dopo aver disputato la prima parte della stagione con la Casertana, il centrocampista Leonardo Di Tommaso (2005). Il Casarano ingaggia il difensore classe ’98 Federico Giraudo, arriva dal Perugia. Colpo in difesa per il Latina che si assicura a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del difensore centrale Luigi Carillo (1996).

Il Giugliano tessera Stefano Cester, centrocampista classe 2002 in prestito dal Vicenza, e acquisisce a titolo temporaneo con diritto di opzione per ulteriori due stagioni sportive dal Cittadella l’attaccante Destiny Egharevba (2003). Il Cosenza formalizza l’acquisizione del centrocampista senegalese Racine Ba (2003), a titolo definitivo dal Siracusa. L’attaccante Edoardo Lonardo (2005) lascia l’Atalanta U23, approdando in prestito “secco” alla Sambenedettese. Il portiere classe 2006 Luca De Simone lascia il Foggia con la formula del prestito, direzione Manfredonia.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CATANIA-CAVESE: dove seguire la partita in tv e streaming
Articolo successivo
VERSO CATANIA-CAVESE: quando gli etnei calarono il poker nel 2019, fu l’ultima vittoria rossazzurra contro gli aquilotti
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency