CALCIOMERCATO: Serie C, le operazioni ufficializzate in settimana nel girone C

Vediamo quali movimenti di mercato sono stati formalizzati questa settimana (tra il 12 e 18 gennaio) per quanto riguarda il girone C di Serie C.

Il Monopoli prolunga il contratto del centrocampista Riccardo Calcagni (1994) fino a giugno 2027, cede in prestito il portiere Christian Sibilano (2005) al San Marino, chiude le trattative per l’acquisizione in prestito, dall’Avellino, del difensore classe 2000 Claudio Manzi e, a titolo definitivo, dalla Vis Pesaro del centrale difensivo Davide Bove (1998): contratto di due anni e mezzo per lui. Il Latina interrompe il prestito del difensore Iacopo Regonesi (2004), che rientra all’Atalanta e viene prestato alla Pro Vercelli.

Saluta Cerignola la punta Luigi Cuppone (1997), che sale di categoria approdando a titolo definitivo alla Virtus Entella. L’ala Vittorio Parigini (1996) risolve il contratto (Siracusa) trovando l’accordo con la Sambenedettese fino al 30 giugno 2027. Gli aretusei accolgono in prestito, dal Catanzaro, l’attaccante Gabriel Arditi (2006). Lasciano Cosenza il terzino Antonio Barone (2006), il centrocampista Thomas Silvestri (2006) ed il difensore Christian Dalle Mura (2002), rispettivamente alla Sarnese, al Milazzo ed alla Juve Stabia. Inoltre i calabresi comunicato che, alla naturale scadenza del contratto, si è concluso il rapporto professionale con il direttore generale Salvatore Gualtieri.

Trasferimento a titolo temporaneo per l’attaccante Matteo Stoppa (2000), dal Catania alla Sambenedettese mentre il centrocampista Alessandro Quaini (1998) prolunga col Catania fino al 30 giugno 2027 ed il club etneo tessera il terzino Fabio Ponsi (2001), a titolo definitivo dal Modena (due anni e mezzo di contratto). Il Team Altamura ha perfezionato l’accordo con il Vicenza per la trasformazione della cessione temporanea in cessione definitiva del centrocampista classe 2005 Mattia Mogentale, legandosi ai pugliesi sino al 2028. Sempre dai veneti, l’Altamura acquisisce a titolo definitivo il difensore centrale Nicholas Fantoni (2002): contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione per il rinnovo annuale.

Cessione definitiva dal Latina all’Albinoleffe per il centrocampista Sevo Ciko (1998). Colpo Francesco Grandolfo messo a segno dal Casarano, prevelando l’attaccante classe 1992 via Trapani. L’ala Diego Malagnino (2006) va in prestito al Barletta, via Casarano. L’AZ Picerno ingaggia in prestito con diritto di riscatto l’attaccante di proprietà del Trapani Mamadou Kanoute (1993). I siciliani cedono il cartellino dell’attaccante Diego Zuppel (2002) al Guidonia Montecelio, trasformando in cessione definitiva l’originario prestito, danno l’ok per il passaggio al Perugia del difensore Diego Stramaccioni (2001) e al Ravenna dell’attaccante Manuel Fischnaller (1991).

Risoluzione consensuale con la Casertana per la punta Ciro Capasso (2003). La Cavese annuncia un’operazione in uscita: il centrocampista Elvaris Suplja (2006) va in prestito alla Fidelis Andria. Rinforzo per l’attacco della Salernitana: interrotto il prestito a Siracusa, l’attaccante classe 1997 di proprietà della Vis Pesaro Juan Ignacio Molina firma con la società granata fino al 30 giugno 2028. Cessione a titolo definitivo del difensore del Potenza Mattia Novella (2001) al Crotone. Il Giugliano trasferisce in prestito alla Nocerina il terzino sinistro Davide Acampa (2003) ed accoglie un nuovo portiere: Stefano Greco (1999), giunto in Campania in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni dall’Audace Cerignola.

(articolo in aggiornamento)

