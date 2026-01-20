CALCIOMERCATO: Serie C, le operazioni ufficializzate lunedì e martedì nel girone C

Vediamo quali movimenti di mercato sono stati formalizzati lunedì 19 e martedì 20 gennaio per quanto riguarda il girone C di Serie C.

Il Giugliano solleva dall’incarico di allenatore della prima squadra Eziolino Capuano, con lui anche il vice Antonio Marino. La squadra ha ripreso gli allenamenti agli ordini del collaboratore tecnico Luca Tulino e dello staff. Rinforzo per il settore offensivo del Monopoli. Arriva dal Cagliari con la formula del prestito il napoletano classe 2005 Alessandro Vinciguerra, che ha giocato la prima parte di stagione con il Pescara in Serie B.

Risolve consensualmente il contratto con il Trapani il difensore Emmanuele Salines (2000), per poi ratificare l’accordo con il Campobasso firmando un contratto fino al 2027 con opzione per il rinnovo annuale. Lascia l’AZ Picerno, a titolo temporaneo, il centrocampista Vittorio Graziani (2001) approdando alla Paganese. Saluta il Team Altamura l’esperto centrocampista Franco Lepore (1985), tesserato dalla Folgore Caratese. Rientra all’Atalanta U23 il portiere Tommaso Bertini (2004), una volta interrotto anticipatamente l’accordo di prestito con la Pianese.

(articolo in aggiornamento)

===>>> Le prime operazioni di calciomercato all’apertura della sessione invernale

===>>> Le operazioni di sabato 3 gennaio

===>>> Le operazioni del 4, 5, 6 e 7 gennaio

===>>> Le operazioni di giovedì 8 gennaio

===>>> Le operazioni di venerdì 9 gennaio

===>>> Le operazioni di sabato 10 gennaio

===>>> Le operazioni tra il 12 e 18 gennaio

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***