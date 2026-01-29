CALCIOMERCATO: Serie C, le operazioni ufficializzate martedì, mercoledì e giovedì nel girone C

Vediamo quali movimenti di mercato sono stati formalizzati martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio per quanto riguarda il girone C di Serie C.
Poker di rinforzi per il Trapani. Firma coi granata il difensore classe 2004 Luca Napolitano (titolo definitivo dalla Sambenedettese), l’attaccante classe 2005 Giuseppe Battimelli (prestito dal Bologna), il difensore classe 2004 Marco Perri (prestito dall’AZ Picerno) e l’esterno offensivo brasiliano classe 1993 Ryder Matos (titolo definitivo dal Perugia). L’attaccante Luigi Canotto (1996), invece, saluta Trapani trasferendosi al Perugia: contratto fino a giugno 2026 con rinnovo automatico al raggiungimento di determinati obiettivi.
Cessione dal Casarano al Team Altamura per l’attaccante Vincenzo Millico (2000). Nicola Dipinto (2002), centrocampista del Team Altamura, rinnova fino al 30 giugno 2028. Va al Monopoli, via Mantova, in prestito con diritto di riscatto il centrocampista Giacomo Fedel (2002). Rinforzo dal Pineto per il Siracusa: raggiunge la Sicilia il difensore argentino Thiago Capomaggio (2000). Gli aretusei, inoltre, tesserano il centrocampista Enrico Di Gesù (2002), in prestito dal Lecco dopo la prima parte di stagione alla Pergolettese. Il Crotone cede in prestito al Pontedera il difensore di nazionalità svizzera Daniel Leo (2001) e preleva dall’AZ Picerno il centrale di difesa Angelo Veltri (2004), in prestito con diritto di riscatto.
Innesto d’esperienza per il Sorrento: ecco il centrocampista Leonardo Capezzi (1995), proviene dalla Carrarese. Il Foggia acquisisce, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, le prestazioni del centrocampista Federico Romeo (2002) dalla Ternana e conclude il prestito dell’attaccante Daniel Fossati (2003) che ritorna al Genoa. La Cavese raggiunge l’accordo con la Nocerina per la risoluzione del prestito del centrocampista Amara Konate (1999), cede alla Torres l’intera proprietà del cartellino dell’attaccante Daniele Sorrentino (1997) e si assicura la punta Sveinn Aron Gudjohnsen (1988).
L’attaccante Joseph Ansah Ekuban (2000) cambia girone di Serie C lasciando Latina per approdare al Renate, nel raggruppamento A. Cessione a titolo definitivo. Addio Benevento per Davide Agazzi, il centrocampista classe 1993 risolve il contratto, direzione Campobasso. Sempre il Benevento acquisisce dal Foggia il cartellino del difensore Giovanni Castaldi (2007), il quale firma due anni e mezzo di contratto prima di passare in prestito alla Nocerina. Ufficiale la separazione dai sanniti dei centrocampisti Mattia Viviani (2000), Marco Pinato (1995) e Gennaro Acampora (1994).
