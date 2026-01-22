CALCIOMERCATO: Serie C, le operazioni ufficializzate mercoledì e giovedì nel girone C

Vediamo quali movimenti di mercato sono stati formalizzati mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio per quanto riguarda il girone C di Serie C.
L’attaccante classe 1998 Vincenzo Plescia lascia il Sorrento trasferendosi in prestito con opzione per il riscatto all’Alcione Milano. La Salernitana chiude con l’Atalanta l’affare Emmanuel Gyabuaa. Il centrocampista classe 2001, nella prima parte di stagione all’Avellino, approda a Salerno in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Doppio movimento in entrata per il Siracusa. Gli aretusei prelevano in prestito “secco” dal Latina il cartellino dell’ala Orazio Pannitteri (1999) e, dalla Sambenedettese, il trequartista Alessandro Sbaffo (1990). Sempre il Latina trasferisce al Cannara il centrocampista Giovanni Farneti (2004).
Il Giugliano ratifica l’intesa per il rinnovo con l’attaccante Ibourahima Balde (1999) fino al 2028. Attivo il Foggia in questi giorni, acquisendo a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Pescara il centrocampista Gianmarco Cangiano (2001). Il Catania cede in prestito all’Enna Calcio l’attaccante Francesco Manganaro (2007) e tessera il centrale difensivo Mirko Miceli (1991), legandosi contrattualmente al club etneo fino a giugno 2027. Il portiere classe 2003 Jacopo Sassi si trasferisce dall’Atalanta U23 in prestito all’Avellino con obbligo di riscatto condizionato. L’ex estremo difensore dell’Audace Cerignola Umberto Saracco (1994), invece, viene ingaggiato dal Pontedera.
(articolo in aggiornamento)
