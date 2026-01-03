domenica, 4 Gennaio 2026
CALCIOMERCATO: Serie C, le operazioni ufficializzate nel girone C sabato 3 gennaio

Dopo avere riepilogato le prime operazioni di calciomercato all’apertura della sessione invernale, riportiamo le ufficialità rese note sabato 3 gennaio nel girone C di Serie C. Movimento in uscita per il Monopoli che trasferisce in prestito il terzino sinistro classe 2005 Emanuele Di Santo alla Scafatese. Il Foggia, prossimo avversario del Catania in campionato, mette nero su bianco con Luca Nocerino (2004). L’esterno d’attacco passa al club rossonero a titolo definitivo dal Campobasso, firmando un contratto fino al 30 giugno 2028.

Sempre il Foggia formalizza la cessione del cartellino del difensore Ciro Panico (1999) al Giugliano. A proposito del Giugliano, nuovo innesto in avanti prelevando in prestito “secco” dal Catanzaro l’attaccante classe 2002 Giovanni Volpe, mentre saluta i tigrotti la punta Moussadja Njambè (1998), essendo stato definito in queste ore il passaggio a titolo temporaneo al Teramo. Il Giugliano tessera anche il difensore Pedro Justiniano Almeida Gomez (2000) dal Vaasan Palloseura: accordo semestrale con opzione di rinnovo. La Casertana definisce il trasferimento della giovane punta Fabian Patriarca (2008) all’Afragolese.

