CALCIOMERCATO: Serie C, le operazioni ufficializzate venerdì e sabato nel girone C

Vediamo quali movimenti di mercato sono stati formalizzati venerdì 30 e sabato 31 gennaio per quanto riguarda il girone C di Serie C.

Colpo in uscita per il Siracusa. Il direttore sportivo Antonello Laneri fa registrare una buona plusvalenza cedendo al Cagliari l’attaccante classe 2006 Sebastiano Di Paolo. Contestualmente il giocatore resterà in azzurro a titolo temporaneo fino al termine della stagione. Si conclude l’avventura professionale della punta Emanuele Santaniello (1990) con la maglia dell’AZ Picerno, trovando l’accordo per la risoluzione consensuale. Nuovo innesto per il reparto avanzato del Foggia. La società rossonera ha formalizzato il trasferimento a titolo definitivo, dal Gubbio, dell’attaccante Christian Tommasini (1998).

La Cavese, invece, accoglie in prestito con diritto di riscatto dal Perugia il laterale mancino Moustapha Yabre (2002) e cede a titolo temporaneo al Pro Palazzolo il difensore Andrea Pelamatti (2004). Il Cosenza perde il terzino Manuel Ricciardi (2000), che passa alla Juve Stabia a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni ed ufficializza il ritorno di Jaime Báez (1995): l’esterno d’attacco uruguaiano, già in rossoblu tra il 2018 e il 2021, rientra dopo l’esperienza al Peñarol e firma fino al 30 giugno 2026 (con opzione di rinnovo). Il Crotone formalizza il rientro anticipato dal prestito al Campobasso del difensore classe 2001 Nicolò Armini.

Il Catania cede in prestito all’Enna il centrocampista classe 2007 Marco Nastasi. Trapani, ufficiale l’arrivo del difensore Alessandro Vimercati (2002) a titolo temporaneo dal Sudtirol, dopo che nella prima parte di stagione ha militato tra le fila dell’AZ Picerno.

(articolo in aggiornamento)

===>>> Le prime operazioni di calciomercato all’apertura della sessione invernale

===>>> Le operazioni di sabato 3 gennaio

===>>> Le operazioni del 4, 5, 6 e 7 gennaio

===>>> Le operazioni di giovedì 8 gennaio

===>>> Le operazioni di venerdì 9 gennaio

===>>> Le operazioni di sabato 10 gennaio

===>>> Le operazioni tra il 12 e 18 gennaio

===>>> Le operazioni del 19 e 20 gennaio

===>>> Le operazioni del 21 e 22 gennaio

===>>> Le operazioni del 23, 24, 25 e 26 gennaio

===>>> Le operazioni del 27, 28 e 29 gennaio

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***