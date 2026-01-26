CALCIOMERCATO: Serie C, le operazioni ufficializzate venerdì, sabato, domenica e lunedì nel girone C

Vediamo quali movimenti di mercato sono stati formalizzati venerdì 23, sabato 24, domenica 25 e lunedì 26 gennaio per quanto riguarda il girone C di Serie C.

La Salernitana mette a segno il colpo Facundo Lescano (classe 1996), attaccante prelevato dall’Avellino a titolo temporaneo con obbligo di riscatto. Il Team Altamura raggiunge l’accordo con il Trapani per la cessione a titolo definitivo ai granata del difensore Pasqualino Ortisi (2002). Si trasferisce in Sicilia, dalla Vis Pesaro, anche il centrocampista Christian Nina (2001), in prestito. Il Casarano cede l’intera proprietà del cartellino dell’attaccante milanese Emanuele Zanaboni (2005) all’Atalanta U23, la quale fa rientrare dal prestito all’Alcione Milano il portiere Filippo Cecchini (2006).

L’Audace Cerignola acquisisce in prestito il cartellino del portiere Alessandro Russo (2001), dal Sassuolo, e del difensore classe 2006 Alessandro Bassino dalla Juventus. Cambio alla guida tecnica del Giugliano: in sostituzione dell’esonerato Eziolino Capuano (che era stato preceduto da Gianluca Colavitto, Mirko Cudini e Luca Tulino), ecco Raffaele Di Napoli. I tigrotti, inoltre, tesserano il portiere Lorenzo Santarelli (2001), che nella prima parte di stagione ha militato nel NovaRomentin. Il Potenza comunica l’interruzione anticipata del prestito del difensore Vincenzo Galletta (2003) alla FC Francavilla e la cessione, a titolo temporaneo, all’Acireale.

Il Catania definisce con Crotone e Trapani l’ingaggio, a titolo definitivo, rispettivamente del difensore Riccardo Cargnelutti (1999), che si lega ai rossazzurri fino a giugno 2028, e del centrocampista Giovanni Di Noia (1994), contrattualmente legato per un anno e mezzo. Sempre il Catania raggiunge l’intesa con il trequartista Kaleb Joel Jiménez Castillo (2002) per il prolungamento contrattuale fino al 30 giugno 2028. L’ala sinistra Antonio Cioffi (2002) si trasferisce dal Napoli al Latina in prestito.

Rinforzo per il reparto arretrato della Cavese: giunge in prestito dal Lecce il difensore Marlon Nnamdi Ubani (2005), nella prima parte del campionato alla Salernitana. Gli aquilotti, poi, cedono in prestito oneroso al Savoia il portiere classe 2007 Simone Iuliano. Il Monopoli perfeziona il rinnovo dell’esterno destro Bruno Valenti (2002) fino al 30 giugno 2028. La Casertana definisce l’ingaggio dal Napoli del centrocampista Coli Saco (2002), a titolo temporaneo.

(articolo in aggiornamento)

