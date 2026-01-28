CAPPIELLO (Pres. Sorrento): “Chiedo all’ambiente compattezza. Sfide difficili, a partire da quella con il Catania”

L’Avv. Giuseppe Cappiello, Presidente del Sorrento Calcio 1945, è intervenuto pubblicamente tramite una nota stampa apparsa sul sito ufficiale del club costiero a margine dell’annuncio dell’acquisto a titolo definitivo del centrocampista Leonardo Capezzi dalla Carrarese. Il numero uno del sodalizio campano in chiusura si è soffermato anche sull’imminente sfida di campionato che vedrà la squadra allenata da mister Cristian Serpini impegnata con la capolista Catania sabato pomeriggio sul terreno di gioco del “Viviani” di Potenza.

Riportiamo di seguito alcune delle parti più significative del comunicato: «Al momento, siamo in linea con quelli che sono i programmi che la società ha espresso sin dall’alba di un campionato che sapevamo essere il più difficile dell’ultimo triennio, sia per il valore delle rivali che per il fatto che, ancora una volta, ci ritroviamo a giocare per l’intera stagione lontani dallo stadio ‘Italia’. Ci tengo come presidente a chiedere all’ambiente di compattarsi al fianco di mister Serpini e della squadra, che sono sicuro non lesinerà neppure una stilla di energia per cercare di portare la barca in porto. Sappiamo che ci attendono sfide difficili, a partire da quella con il Catania, ma allo stesso tempo siamo convinti delle potenzialità dei nostri calciatori che hanno già dimostrato di potersela giocare contro qualsiasi avversaria con coraggio e abnegazione».

