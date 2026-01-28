mercoledì, 28 Gennaio 2026
HomeIntervisteCAPPIELLO (Pres. Sorrento): “Chiedo all'ambiente compattezza. Sfide difficili, a partire da quella...
IntervisteLega ProProssimo Avversario

CAPPIELLO (Pres. Sorrento): “Chiedo all’ambiente compattezza. Sfide difficili, a partire da quella con il Catania”

Gabriele Mirabella
By Gabriele Mirabella
0
403

L’Avv. Giuseppe Cappiello, Presidente del Sorrento Calcio 1945, è intervenuto pubblicamente tramite una nota stampa apparsa sul sito ufficiale del club costiero a margine dell’annuncio dell’acquisto a titolo definitivo del centrocampista Leonardo Capezzi dalla Carrarese. Il numero uno del sodalizio campano in chiusura si è soffermato anche sull’imminente sfida di campionato che vedrà la squadra allenata da mister Cristian Serpini impegnata con la capolista Catania sabato pomeriggio sul terreno di gioco del “Viviani” di Potenza.

Riportiamo di seguito alcune delle parti più significative del comunicato: «Al momento, siamo in linea con quelli che sono i programmi che la società ha espresso sin dall’alba di un campionato che sapevamo essere il più difficile dell’ultimo triennio, sia per il valore delle rivali che per il fatto che, ancora una volta, ci ritroviamo a giocare per l’intera stagione lontani dallo stadio ‘Italia’. Ci tengo come presidente a chiedere all’ambiente di compattarsi al fianco di mister Serpini e della squadra, che sono sicuro non lesinerà neppure una stilla di energia per cercare di portare la barca in porto. Sappiamo che ci attendono sfide difficili, a partire da quella con il Catania, ma allo stesso tempo siamo convinti delle potenzialità dei nostri calciatori che hanno già dimostrato di potersela giocare contro qualsiasi avversaria con coraggio e abnegazione».

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CATANIA-TRAPANI: gara rinviata a data da destinarsi
Articolo successivo
VERSO SORRENTO-CATANIA: all’andata l’unico pareggio al “Massimino”
Gabriele Mirabella
Gabriele Mirabella

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

MERCATO: Miceli-Catania, dal corteggiamento estivo alla trattativa sbloccata a gennaio

Redazione - 0
"Speravo già in estate di venire a Catania, quando ho saputo che c'era la possibilità di tornare ho spinto affinché tutto si concretizzasse". Mrko...

COPPA ITALIA SERIE C: in finale si sfideranno Potenza e Latina

VERSO SORRENTO-CATANIA: alla scoperta dei costieri, con un Capezzi in più nel motore

MERCATO: come cambia la situazione contrattuale in casa Catania

MERCATO: Pastore al lavoro in uscita

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency