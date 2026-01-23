CARAVELLO (ag. Fifa): “Mercato di gennaio più difficile perchè non si può sbagliare. Catania, trovati i giusti sostituti”

L’agente Fifa Danilo Caravello, ospite di TMW Radio e Il 61 parla del calciomercato invernale, commentando le mosse dei club di Serie C con una menzione particolare rivolta al Catania:

“Quello invernale è un mercato, diciamo, più difficile perché è un mercato concentrato. Dura soltanto un mese, non tutti i calciatori sono sul mercato, si muovono, per cui le squadre hanno obiettivi dichiarati, vanno su quelli e se non riescono a prendere la prima scelta vanno sulla seconda e sulla terza. Sicuramente a livello di interventi può essere più difficile perché si tratta di un mercato a metà stagione dove gli interventi devono essere mirati e devi essere fortunato che siano quelli giusti, perché poi dopo non c’è più possibilità di poter riparare. Però la cosa positiva è che, svolgendosi in un lasso di tempo inferiore, sicuramente fa sì che sia un mercato più incisivo perché c’è meno tempo a disposizione e quindi le squadre sono più portate a chiudere gli affari il prima possibile per arrivare agli obiettivi”.

“Diciamo che la Serie C ha tante squadre o piazze importanti, con proprietà importanti alle spalle. Guardo soprattutto nel girone C dove regna grande equilibrio perché ci sono tre squadre, tre piazze e tre proprietà importantissime che se la giocheranno secondo me fino in fondo, con degli organici che non hanno nulla da invidiare anche a delle squadre di Serie B. In questo momento il Benevento non ha fatto nulla, la Salernitana ha fatto due o tre acquisti all’inizio, ma credo che il suo mercato non sia finito. Essendosi trovata di fronte a infortuni molto gravi di elementi cardine come Di Gennaro, come Cicerelli, come lo stesso Aloi, credo che il Catania abbia trovato dei sostituti giusti per rimanere competitivo fino alla fine. Penso che la menzione vada al Catania perché in questo momento è la squadra che, per motivi oggettivi, si è dovuta muovere prima rispetto alle altre grandi perché ha dovuto far fronte a infortuni gravi e si è dovuta muovere per rimpiazzarli. Però le altre secondo me ci regaleranno ancora 15 giorni in cui non lasceranno nulla di inventato”.

