CARGNELUTTI – Il Crotone: “Grazie per l’impegno e la passione, in bocca al lupo”

“La Società ringrazia Riccardo per l’impegno e la passione con cui ha vestito la maglia pitagorica e gli augura un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera”. Poche parole ma sincere, sentite, quelle che il Crotone FC ha rivolto nei confronti di Riccardo Cargnelutti, all’interno della nota che ufficializza il suo passaggio al Catania. E’ evidente che il difensore abbia lasciato un segno positivo in Calabria, testimoniato non solo dalle 60 presenze nel giro di un anno e mezzo (più 4 gol e 6 assist, ndr). Il club rossoblu sottolinea soprattutto due parole molto importanti: “impegno” e “passione”. Facendo pensare ad un profilo dedito al sacrificio che ha sempre dato il massimo per la squadra in cui militava, con professionalità ed entusiasmo. Caratteristiche ricercate primariamente dal Catania sul mercato, portando alle pendici dell’Etna uomini prima che calciatori, non “figurine” ma gente pronta a lottare ed onorare nel migliore dei modi la maglia indossata.

