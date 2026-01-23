venerdì, 23 Gennaio 2026
HomeCalciomercatoCARGNELUTTI - Il Crotone: "Grazie per l'impegno e la passione, in bocca...
CalciomercatoCatania NewsComunicati StampaCuriositàLega ProPrimo Piano

CARGNELUTTI – Il Crotone: “Grazie per l’impegno e la passione, in bocca al lupo”

Redazione
By Redazione
0
0

“La Società ringrazia Riccardo per l’impegno e la passione con cui ha vestito la maglia pitagorica e gli augura un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera”. Poche parole ma sincere, sentite, quelle che il Crotone FC ha rivolto nei confronti di Riccardo Cargnelutti, all’interno della nota che ufficializza il suo passaggio al Catania. E’ evidente che il difensore abbia lasciato un segno positivo in Calabria, testimoniato non solo dalle 60 presenze nel giro di un anno e mezzo (più 4 gol e 6 assist, ndr). Il club rossoblu sottolinea soprattutto due parole molto importanti: “impegno” e “passione”. Facendo pensare ad un profilo dedito al sacrificio che ha sempre dato il massimo per la squadra in cui militava, con professionalità ed entusiasmo. Caratteristiche ricercate primariamente dal Catania sul mercato, portando alle pendici dell’Etna uomini prima che calciatori, non “figurine” ma gente pronta a lottare ed onorare nel migliore dei modi la maglia indossata.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
PELLIGRA: “Doneremo incasso Catania-Cosenza a sostegno di chi è in difficoltà. Chiedo il supporto di tutti. E’ ora di ricostruire”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency