CARGNELUTTI – Il tecnico del Crotone: “Fino a quando si è pagati dal nostro club, dare il massimo da professionisti”

L’allenatore del Crotone Emilio Longo commenta le indiscrezioni di calciomercato relative all’interesse di alcune società (Catania in primis) per il difensore Riccardo Cargnelutti e altri giocatori. Queste le parole del tecnico rossoblu evidenziate dalla Gazzetta del Sud: “Il mercato non deve essere un alibi: chi è qui è pagato dal Crotone e deve dare il massimo per il Crotone. Gli interessamenti sono anche il frutto della vetrina che questa società offre, ma da professionisti veri si scende in campo sempre con la stessa responsabilità. Fortunatamente domani sera avremo tutti a disposizione”.

La società calabrese, a proposito di Cargnelutti, tratterebbe la cessione sulla base di 400mila euro (fonte tuttosalernitana.com). Il classe 1999 figura regolarmente nell’elenco dei convocati per la partita di domenica sera contro il Cosenza, ma con il passare delle ore si fa sempre più concreto il trasferimento ed il Catania è in vantaggio sulla concorrenza per assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive del calciatore scuola Roma. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per portare a termine la trattativa.

