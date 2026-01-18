domenica, 18 Gennaio 2026
HomeCalciomercatoCARGNELUTTI - Il tecnico del Crotone: "Fino a quando si è pagati...
CalciomercatoCatania NewsIntervisteLega ProPrimo Piano

CARGNELUTTI – Il tecnico del Crotone: “Fino a quando si è pagati dal nostro club, dare il massimo da professionisti”

Redazione
By Redazione
0
2

L’allenatore del Crotone Emilio Longo commenta le indiscrezioni di calciomercato relative all’interesse di alcune società (Catania in primis) per il difensore Riccardo Cargnelutti e altri giocatori. Queste le parole del tecnico rossoblu evidenziate dalla Gazzetta del Sud: “Il mercato non deve essere un alibi: chi è qui è pagato dal Crotone e deve dare il massimo per il Crotone. Gli interessamenti sono anche il frutto della vetrina che questa società offre, ma da professionisti veri si scende in campo sempre con la stessa responsabilità. Fortunatamente domani sera avremo tutti a disposizione”.

La società calabrese, a proposito di Cargnelutti, tratterebbe la cessione sulla base di 400mila euro (fonte tuttosalernitana.com). Il classe 1999 figura regolarmente nell’elenco dei convocati per la partita di domenica sera contro il Cosenza, ma con il passare delle ore si fa sempre più concreto il trasferimento ed il Catania è in vantaggio sulla concorrenza per assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive del calciatore scuola Roma. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per portare a termine la trattativa.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CALCIOMERCATO: Serie C, le operazioni ufficializzate in settimana nel girone C
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency