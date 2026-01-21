mercoledì, 21 Gennaio 2026
CASASOLA: il laterale destro nella Top 11 di TuttoC

foto Catania FC

Figura anche il laterale destro Tiago Casasola nella consueta Top 11 settimanale stilata dal portale TuttoC.com in relazione alla 22/a giornata del girone C di Serie C. “Il miglior esterno destro del campionato, quel “quinto” che sa diventare attaccante aggiunto quando le cose si mettono male e bisogna alzare il baricentro per ribaltare le partite. Segna il gol dell’1-1 con un preciso inserimento dalle retrovie e sforna cross a ripetizione per i compagni denotando la solita eccellente condizione fisica”, si legge.

Ecco la Top 11 al completo: Perucchini (Foggia); Adjapong (Potenza), Salines (Trapani), Martinelli (Audace Cerignola), Romano (Benevento); Casasola (Catania), De Boer (Salernitana), Petermann (Foggia), Mogentale (Team Altamura); Canotto (Trapani), Salvemini (Benevento). Allenatore: Floro Flores (Benevento).

