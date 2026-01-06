VERSO CATANIA-CAVESE: bilancio precedenti in Sicilia favorevole ai rossazzurri, ultima vittoria nel 2019

Match tra Catania e Cavese in programma domenica allo stadio “Angelo Massimino”. Si tratta della tredicesima sfida in Sicilia tra le due compagini. Il computo degli incroci precedenti è favorevole agli etnei, vittoriosi in otto occasioni. Questo confronto è terminato quattro volte in parità e con il medesimo risultato di 1-1, mentre la formazione ospite non è mai riuscita a fare bottino pieno in trasferta. Precedenti anche in Serie B negli anni ’80.

Si ricordano quattro sfide caratterizzate da un elevato numero di gol. Come nella stagione 2018/19, quando le due squadre tornarono ad affrontarsi a distanza di vent’anni. Il Catania allenato da Andrea Sottil si impose tra le mura amiche con un perentorio 5-0. Nel tabellino dei marcatori finirono Kalifa Manneh (doppietta), Francesco Lodi (rigore), Alessandro Marotta (gran sinistro al volo da fuori area) e Luca Calapai. La Cavese allora guidata da Giacomo Modica chiuse l’incontro in inferiorità numerica a causa dell’espulsione del portiere Vono, episodio che di fatto spianò la strada al largo successo rossazzurro.

L’anno successivo si concretizzò ancora una sonora sconfitta per gli aquilotti. Risultato finale di 4-0 in favore del Catania di Camplone. Nuovamente protagonista Lodi, autore di una splendida doppietta su calcio piazzato. Matteo Di Piazza e Davis Curiale incrementarono il bottino. Claudio De Rosa sprecò, sul parziale di 2-0, il rigore che avrebbe riaperto l’incontro. Prima di allora, nel 1998, il Catania di Gagliardi s’impose per 4-1 con eurogol di Pellegrini, le reti di Piperissa e Lugnan (doppietta), poi il gol della bandiera cavese a firma di Ambrosi. Andando ancora indietro nel tempo, altro poker rifilato dal Catania il 6 giugno 1982 in B: De Tommasi rispose al vantaggio etneo di Vella, Crialesi (doppietta) e Cantarutti misero le cose in chiaro fissando il 4-1.

Nel 2020 finì invece in parità con le reti del catanese Pecorino e dell’ex Catania Russotto ma si giocò allo stadio “Angelino Nobile” di Lentini. Quattro anni dopo, ultimo precedente in Sicilia: altro pareggio con Stoppa che sbloccò il risultato a favore dei rossazzurri su rigore e l’1-1 beffardo di Fella nella ripresa.

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Catania: 8

Pareggi: 4

Vittorie Cavese: 0

Gol Catania: 28

Gol Cavese: 7

Serie C 1977-78 Catania 1-0 Pro Cavese

68′ Frigerio

Serie C1 1978-79 Catania 2-1 Pro Cavese

43′ Moscon (CAV), 47′ Bertini (CAT), 78′ Labellarte (CAT)

Serie C1 1979-80 Catania 1-1 Cavese

16′ Morra (CAT), 23′ Bertini aut. (CAV)

Serie B 1981-82 Catania 4-1 Cavese

8′ Vella (CAT), 16′ De Tommasi (CAV), 20′ Crialesi (CAT), 23′ Cantarutti (CAT), 75′ Crialesi (CAT)

Serie B 1982-83 Catania 2-0 Cavese

25′ Mastalli, 39′ Barozzi

Coppa Italia 1986-87 Catania 2-0 Cavese

49′ Mandressi, 60′ Braglia

Serie C2 1997-98 Catania 4-1 Cavese

13′ Pellegrini (CAT), 56′ Piperissa (CAT), 82′ Lugnan (CAT), 88′ Lugnan (CAT), 90′ Ambrosi (CAV)

Serie C2 1998-99 Catania 1-1 Cavese

44′ Passiatore (CAT), 84′ Ria (CAV)

Serie C 2018-19 Catania 5-0 Cavese

37′ Manneh, 70′ Lodi, 72′ Marotta, 84′ Manneh, 87′ Calapai

Serie C 2019-20 Catania 4-0 Cavese

19′ Lodi, 45′ Di Piazza, 86′ Curiale, 90’+6 Lodi

Serie C 2020-21 Catania 1-1 Cavese

35′ Pecorino (CAT), 58′ Russotto (CAV)

Serie C 2024-25, Catania 1-1 Cavese

26′ Stoppa rig. (CAT), 74′ Fella (CAV)

