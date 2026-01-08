venerdì, 9 Gennaio 2026
CATANIA-CAVESE: Curva Nord esaurita

Prevendita cominciata lunedì alle 12:00. Nelle ultime ore si apprende che non c’è disponibilità di biglietti in Curva Nord (capienza oltre 6mila posti). In vista del confronto di domenica pomeriggio tra Catania e Cavese, con fischio d’inizio alle 14:30, negli altri settori dello stadio “Angelo Massimino” si registra una bassa disponibilità di tagliandi in Tribuna A inferiore e Curva Sud, media in Tribuna Elite, Tribuna A superiore e Tribuna B (fonte TicketOne). Aggiornamento delle ore 00:16 di venerdì 9 gennaio.

