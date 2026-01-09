sabato, 10 Gennaio 2026
CATANIA-CAVESE: dove seguire la partita in tv e streaming

Domenica 11 Gennaio il Catania affronterà la Cavese in occasione della ventunesima giornata del girone C di Serie C. Fischio d’inizio alle ore 14:30 presso lo stadio “Angelo Massimino”. In vista del match non è prevista in tv la copertura gratuita e in chiaro dell’incontro. I possessori di abbonamento potranno assistere alla partita Catania-Cavese su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251), in live streaming su Sky Go e NOW, oltre che sulla piattaforma OneFootball (estero). Telecolor (canale 11 del digitale terrestre) trasmetterà in differita la gara integrale lunedì 12 Gennaio alle 22:15.

