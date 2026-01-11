CATANIA-CAVESE: ecco le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Catania e Cavese, avversarie allo stadio “Angelo Massimino” per la 21/a giornata del girone C di Serie C. Mister Domenico Toscano punta ancora sulla coppia Quaini-Di Tacchio in mediana proponendo Jimenez ed il rientrante Lunetta sulla trequarti a supporto di Forte. Allegretto ha recuperato dal problema muscolare che lo aveva costretto a dare forfait a Foggia, agirà come braccetto di sinistra al posto dello squalificato Celli. Partono dalla panchina Bruzzaniti, Caturano e Rolfini. Gli aquilotti schierano in avanti Fella e Ubaldi.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Di Gennaro (VC), Allegretto; Casasola, Quaini, Di Tacchio (C), Donnarumma; Jimenez, Lunetta; Forte.

A disp. di Toscano: Bethers, Coco, Doni, Martic, Raimo, Quiroz, Corbari, Bruzzaniti, D’Ausilio, Caturano, Rolfini, Stoppa.

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Evangelisti, Bolcano, Loreto (VC); Amerighi, Orlando, Awua, Maiolo, Pelamatti; Fella (C), Ubaldi.

A disp. di Prosperi: Lamberti, Iuliano, Nunziata, Munari, Visconti, Barone, Sorrentino, Fusco.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***