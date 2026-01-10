sabato, 10 Gennaio 2026
CATANIA-CAVESE: previsioni meteo al “Massimino”

Catania che scenderà in campo domenica pomeriggio per la disputa del match contro la Cavese, in programma allo stadio “Angelo Massimino” con fischio d’inizio alle 14:30 e valevole per la ventunesima giornata del girone C di Serie C. Sulla base delle previsioni meteo, a Catania sarà una giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio. In particolare con cielo poco nuvoloso al mattino, qualche nube sparsa al pomeriggio, cielo poco nuvoloso o velato alla sera. Nel corso della partita si prevedono venti di debole intensità con una temperatura effettivamente percepita di circa 12-13 gradi.

