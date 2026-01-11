CATANIA-CAVESE: report titoli d’accesso al “Massimino”

Quota 16.186. Questo il report dei titoli d’accesso diffuso dalla società rossazzurra allo stadio “Angelo Massimino” in occasione della partita Catania-Cavese, valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie C girone C che include il numero di abbonati, pari a 12.080. Biglietti venduti, 4.106. Settore Ospiti dell’impianto sportivo etneo chiuso su disposizione delle autorità competenti, trasferta vietata ai tifosi residenti nella provincia di Salerno.
