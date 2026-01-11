CATANIA-CAVESE: sondaggio chiuso, la formazione rossazzurra scelta dalla maggioranza dei votanti

In occasione del match dello stadio “Angelo Massimino” contro la Cavese, mister Domenico Toscano farebbe bene a schierare il seguente undici rossazzurro secondo la maggioranza dei votanti al nostro consueto sondaggio pre partita: Dini a difesa dei pali; Pieraccini, Di Gennaro, Allegretto a completamento del reparto arretrato; Casasola, Quaini, Di Tacchio e Donnarumma a centrocampo con Jimenez e Lunetta alle spalle di Forte. Rispetto alla precedente gara pareggiata a Foggia, tifosi del Catania favorevoli all’utilizzo dal 1′ di Allegretto (rientrato da un infortunio) al posto dello squalificato Celli, e di Lunetta (al rientro dalla squalifica) in posizione offensiva.

