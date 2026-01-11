CATANIA 2-0 CAVESE: tabellino e statistiche partita

CATANIA FOOTBALL CLUB vs CAVESE
Stadio “Angelo Massimino” – Catania
MARCATORI: 87′ Di Gennaro, 90’+2 Caturano
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Di Gennaro (VC), Allegretto; Casasola (81′ D’Ausilio), Quaini, Di Tacchio (C) (58′ Bruzzaniti), Donnarumma (69′ Caturano); Jimenez, Lunetta; Forte (45′ Rolfini).
A disp. di Toscano: Bethers, Coco, Doni, Martic, Raimo, Quiroz, Corbari, Stoppa.
CAVESE (3-5-2): Boffelli; Evangelisti, Bolcano, Loreto (VC); Amerighi, Orlando, Awua (84′ Visconti), Maiolo (59′ Munari), Pelamatti (45′ Nunziata); Fella (59′ Sorrentino) (C), Ubaldi (78′ Fusco).
A disp. di Prosperi: Lamberti, Iuliano, Barone.
ARBITRO: Simone Gauzolino (Torino)
PRIMO ASSISTENTE: Vincenzo Russo (Nichelino)
SECONDO ASSISTENTE: Diego Peloso (Nichelino)
QUARTO UFFICIALE: Mattia Ubaldi (Roma 1)
OPERATORE FVS: Riccardo Leotta (Acireale)
AMMONITI: Maiolo, Fella, Di Gennaro, Allegretto, Evangelisti, Fusco
ESPULSI:
NOTE: 7′ di recupero s.t.; 1′ di recupero p.t.
CALCI D’ANGOLO: 7 – 5
CROSS: 30 – 14
CROSS GIUNTI A DESTINAZIONE: 9 – 2
TIRI IN PORTA: 9 – 0
TIRI DENTRO L’AREA: 11 – 0
TIRI DA FUORI AREA: 3 – 2
TIRI FUORI: 5 – 2
TIRI DA CALCIO DI PUNIZIONE: 0 – 1
OCCASIONI NITIDE NON SFRUTTATE: 4 – 0
TIRI RESPINTI DAL PORTIERE: 0 – 4
TIRI BLOCCATI DAL PORTIERE: 0 – 2
PALI/TRAVERSE: 1 – 0
PALLE RACCOLTE DAL PORTIERE: 2 – 2
RIMESSE DAL FONDO: 7 – 10
RIMESSE LATERALI: 22 – 15
FUORIGIOCO:
FALLI COMMESSI: 6 – 12
POSSESSO PALLA: 57% – 43%
