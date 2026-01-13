CATANIA-CAVESE: tifoso con tre fumogeni nello zaino, disposto il Daspo per due anni

Voleva entrare allo stadio con tre fumogeni nascosti nello zaino. A bloccare il tifoso, un catanese di 36 anni, all’ingresso dello stadio “Angelo Massimino” di Catania sono stati gli agenti della Polizia di Stato, prima dell’incontro di calcio Catania-Cavese. Secondo quanto riporta il comunicato diffuso dalla Questura etnea, “l’uomo si è presentato davanti ai varchi del settore Curva Sud pensando di riuscire a superare senza dare nell’occhio le fasi di prefiltraggio dove i poliziotti della Questura di Catania sono impegnati nelle costanti azioni di controllo per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza degli spettatori. Giunto il suo turno, il tifoso è stato sottoposto a controllo come tutti ed è stato invitato ad aprire lo zaino. A quel punto, l’atteggiamento tenuto dal tifoso ha particolarmente insospettito i poliziotti che, all’interno della borsa, hanno trovato ben nascosti tre fumogeni. Gli artifizi sono stati recuperati e sequestrati e, contestualmente, sono state avviate le procedure per l’emissione della misura di prevenzione del Divieto di Accadere alle Manifestazioni Sportive (D.A.Spo.)”.

All’esito dell’attività di controllo, “i poliziotti della Divisione Anticrimine, specializzati nell’emissione del Daspo, hanno redatto, emesso e notificato in tempo reale il provvedimento del Questore nei confronti del 36enne che, per due anni, non potrà accedere negli impianti sportivi e non potrà assistere a manifestazioni sportive di ogni ordine e serie su tutto il territorio nazionale ed europeo”, si legge.

