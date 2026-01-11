CATANIA-CAVESE: valore mercato squadre a confronto

Quest’oggi, domenica 11 gennaio, Catania e Cavese scenderanno in campo per la ventunesima giornata del girone C di Serie C allo stadio “Angelo Massimino”. Confrontando il valore di mercato delle due squadre, notiamo come l’organico del Catania sarebbe pari a 7.91 milioni di euro (fonte Transfermarkt) contro una valutazione di 4.09 milioni di euro dei campani.

Escludendo i calciatori indisponibili, Giovanni Bruzzaniti (700mila €), Tiago Casasola (600mila €), Simone Pieraccini (500mila €), Matteo Di Gennaro (400mila €), Andrea Dini (400mila €) e Michele D’Ausilio (400mila €) sono tra i giocatori con il valore più importante in casa Catania, all’interno di una rosa che registra un’età media di 28 anni, la più alta del gruppo C. Per quanto riguarda il parco giocatori della Cavese, anche in questo caso senza tenere conto dei giocatori non disponibili, Valerio Boffelli (325mila €), Gerardo Fusco (275mila €), Davide Munari (250mila €), Daniele Sorrentino (250mila €) e Igor Amerighi (225mila €) figurano fra gli interpreti economicamente più preziosi all’interno di un organico avente un’età media di 24.6 anni, quinta più bassa del girone C.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***