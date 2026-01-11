domenica, 11 Gennaio 2026
HomeCalciomercatoCATANIA-CAVESE: valore mercato squadre a confronto
CalciomercatoCatania NewsLega ProProssimo Avversario

CATANIA-CAVESE: valore mercato squadre a confronto

Redazione
By Redazione
0
33

Quest’oggi, domenica 11 gennaio, Catania e Cavese scenderanno in campo per la ventunesima giornata del girone C di Serie C allo stadio “Angelo Massimino”. Confrontando il valore di mercato delle due squadre, notiamo come l’organico del Catania sarebbe pari a 7.91 milioni di euro (fonte Transfermarkt) contro una valutazione di 4.09 milioni di euro dei campani.

Escludendo i calciatori indisponibili, Giovanni Bruzzaniti (700mila €), Tiago Casasola (600mila €), Simone Pieraccini (500mila €), Matteo Di Gennaro (400mila €), Andrea Dini (400mila €) e Michele D’Ausilio (400mila €) sono tra i giocatori con il valore più importante in casa Catania, all’interno di una rosa che registra un’età media di 28 anni, la più alta del gruppo C. Per quanto riguarda il parco giocatori della Cavese, anche in questo caso senza tenere conto dei giocatori non disponibili, Valerio Boffelli (325mila €), Gerardo Fusco (275mila €), Davide Munari (250mila €), Daniele Sorrentino (250mila €) e Igor Amerighi (225mila €) figurano fra gli interpreti economicamente più preziosi all’interno di un organico avente un’età media di 24.6 anni, quinta più bassa del girone C.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, conterà l’approccio. Toscano non ammette cali di tensione”
Articolo successivo
ACCADDE OGGI: 11 gennaio 1931, abbuffata di gol sotto l’Etna
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency