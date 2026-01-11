domenica, 11 Gennaio 2026
CATANIA-CAVESE (Video): gli highlights della sfida

foto Catania FC

Catania in campo contro la Cavese allo stadio “Angelo Massimino” per la ventunesima giornata del campionato di Serie C, girone C. Al triplice fischio dell’arbitro, sorride la squadra rossazzurra. Partita non facile, che il Catania è riuscito a portare dalla propria parte negli istanti conclusivi.

Risultato finale di 2-0 con Di Gennaro e Caturano entrati nel tabellino dei marcatori. In entrambi i casi c’è stato lo zampino del neo acquisto Bruzzaniti, autore di due assist all’esordio con la maglia del Catania, subentrando nel corso della ripresa. Gli etnei hanno avuto il merito di credere fino alla fine di potercela fare ad incamerare i tre punti. E sono stati premiati. La Lega Pro ha diffuso in queste ore il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube.

VIDEO: Catania 2-0 Cavese, gli highlights

