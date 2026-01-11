domenica, 11 Gennaio 2026
CATANIA-CAVESE: vota il migliore rossazzurro in campo

Redazione
By Redazione
0
2
foto Catania FC

Reduce dal pareggio in rimonta maturato a Foggia, in occasione della prima gara ufficiale del nuovo anno solare, il Catania ha affrontato la Cavese allo stadio “Angelo Massimino” per la 21/a giornata del girone C di Serie C. Risultato finale di 2-0 in favore della squadra allenata da Domenico Toscano. Decisivi i gol di Di Gennaro e Caturano.

Chiediamo ai tifosi di esprimere la loro preferenza nei confronti del calciatore ritenuto il migliore in campo tra le fila del Catania presso l’impianto sportivo etneo. Vota il rossazzurro che più ti ha impressionato nel corso dell’incontro attraverso il consueto sondaggio post gara di TuttoCalcioCatania.com. Clicca in basso su “Vote” dopo avere selezionato l’opzione desiderata:

TOSCANO a Telecolor: “Partita difficile, importante aver vinto nel finale”
Redazione
Redazione

