CATANIA-COSENZA: biglietti, Curva Nord esaurita

Prevendita cominciata lunedì alle 12:00 e si apprende che già non c’è più disponibilità di biglietti in Curva Nord (capienza oltre 6mila posti). In vista del confronto di domenica pomeriggio tra Catania e Cosenza, con fischio d’inizio alle 14:30, negli altri settori dello stadio “Angelo Massimino” si registra una bassa disponibilità di tagliandi in Tribuna A inferiore e Curva Sud, media in Tribuna Elite, Tribuna A superiore e Tribuna B (fonte TicketOne). Aggiornamento delle ore 12:52 di mercoledì 21 gennaio.

