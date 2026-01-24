sabato, 24 Gennaio 2026
CATANIA-COSENZA: biglietti, esaurita anche la Curva Sud

Nel giro di pochi giorni dall’avvio della prevendita, biglietti esauriti in Curva Nord. Nelle ultime ore anche in Curva Sud. Lo stadio “Angelo Massimino” è destinato a riempirsi come da piacevole consuetudine. In vista del confronto di domenica pomeriggio tra Catania e Cosenza, con fischio d’inizio alle 14:30, negli altri settori dell’impianto sportivo etneo si registra una bassa disponibilità di tagliandi in Tribuna A inferiore e superiore, media in Tribuna Elite e Tribuna B (fonte TicketOne). Aggiornamento delle ore 09:52 di sabato 24 gennaio.

