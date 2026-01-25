CATANIA-COSENZA: ecco le formazioni ufficiali. Diverse novità nell’undici rossazzurro, out Di Tacchio

Le formazioni ufficiali di Catania e Cosenza, avversari allo stadio “Angelo Massimino” per la 23/a giornata del girone C di Serie C. Mister Domenico Toscano punta sulla coppia Corbari-Quaini in mediana proponendo Jimenez e D’Ausilio sulla trequarti a supporto di Rolfini. Difende i pali Dini. Esordio in rossazzurro per Miceli, che agirà al centro con Allegretto e Celli braccetti. Indisponibile Di Tacchio. Tra le fila del Cosenza, spazio dal 1′ all’ex Catania Emmausso in attacco.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Allegretto, Miceli, Celli; Casasola (VC), Corbari, Quaini (C), Donnarumma; Jimenez, D’Ausilio; Rolfini.

A disp. di Toscano: Bethers, Coco, Ierardi, Cargnelutti, Martic, Raimo, Quiroz, Di Noia, Ponsi, Bruzzaniti, Lunetta, Caturano, Forte.

COSENZA (4-3-2-1): Vettorel; Cannavò, Dametto, Caporale, D’Orazio (C); Kouan, Langella, Garritano (VC); Ricciardi, Emmausso; Beretta.

A disp. di Buscè: Le Rose, Pompei, Rocco, Valente, Ba, Contiero, Contiliano, Mazzulla, Ragone, Achour.

