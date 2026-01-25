CATANIA-COSENZA: il dato ufficiale degli spettatori presenti al “Massimino”

Quota 17.399. Questo il report dei titoli d’accesso diffuso dalla società rossazzurra allo stadio “Angelo Massimino” in occasione della partita Catania-Cosenza, valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C girone C che include il numero di abbonati, pari a 12.080. Biglietti venduti, 5.319: 1.213 in più rispetto al precedente confronto casalingo con la Cavese. Settore Ospiti dell’impianto sportivo etneo chiuso su disposizione delle autorità competenti, trasferta vietata ai tifosi residenti nella provincia di Cosenza.
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***