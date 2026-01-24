sabato, 24 Gennaio 2026
CATANIA-COSENZA: orario di apertura delle porte e documenti necessari per l’accesso allo stadio

foto Catania FC

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

In occasione della gara Catania-Cosenza, domenica, le porte del “Massimino” saranno aperte alle ore 12.30. Catania Football Club consiglia agli spettatori di recarsi allo stadio con congruo anticipo rispetto all’orario d’inizio del match (14.30). Gli spettatori in possesso di tagliando acquistato online potranno accedere allo stadio mostrando il biglietto elettronico caricato su app wallet del proprio smartphone o sulla propria card “We Catania”, in originale o in versione provvisoria in formato digitale, mostrando in entrambi i casi il documento d’identità.

I possessori di abbonamento dovranno esibire necessariamente la card “We Catania” in originale o in versione provvisoria in formato digitale (non saranno valide le ricevute cartacee degli acquisti effettuati), il segnaposto e il documento d’identità. In difetto della documentazione, l’ingresso non potrà essere consentito. I tagliandi per le Tribune Élite, A e B sono ancora disponibili nei punti vendita abilitati e online: https://sport.ticketone.it/seatmap/51545/90600782/catania-vs-cosenza-serie-c-sky-wifi

Il Prefetto della Provincia di Catania ha disposto l’adozione delle seguenti misure:
– Divieto di vendita dei tagliandi per tutti i settori dello stadio, limitatamente ai residenti nella provincia di Cosenza;  
– Chiusura del settore ospiti dello stadio “Angelo Massimino” di Catania. 

Catania Football Club ripropone l’invito alla donazione del sangue, sottolineando la fondamentale importanza sociale di un prezioso gesto di solidarietà. ARNAS Garibaldi sarà nuovamente presente con la propria autoemoteca ospedaliera domenica 25 gennaio, dalle ore 7.30 alle 11.00, di fronte all’ingresso della Tribuna A dello Stadio “Angelo Massimino”. I sanitari del servizio trasfusionale effettueranno i prelievi di idoneità alla donazione per chi non ha mai donato il sangue o per chi non lo dona da più di due anni. L’iniziativa nasce dall’intesa con il nostro club presentata dal Centro Regionale Sangue il 30 novembre 2024, in sinergia con l’ARNAS Garibaldi, per promuovere tra gli sportivi e i tifosi rossazzurri la cultura del dono. Per il prelievo di idoneità occorre presentarsi a digiuno (consentita l’assunzione di caffè e una leggera colazione priva di latte e derivati).

Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

