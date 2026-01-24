sabato, 24 Gennaio 2026
HomeCatania NewsCATANIA-COSENZA: previsioni meteo al "Massimino"
Catania NewsLega ProPrimo Piano

CATANIA-COSENZA: previsioni meteo al “Massimino”

Redazione
By Redazione
0
0

Catania che scenderà in campo domenica per la disputa del match contro il Cosenza, in programma allo stadio “Angelo Massimino” con fischio d’inizio alle 14:30 e valevole per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C. Sulla base delle previsioni meteo, a Catania sarà una giornata caratterizzata da qualche nube sparsa al mattino e alla sera, con cielo in prevalenza coperto al pomeriggio non escludendo la possibilità di pioggia (eventualmente di lieve entità). Nel corso della partita si prevedono venti di moderata intensità con una temperatura effettivamente percepita di circa 15-16 gradi.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
ACCADDE OGGI: 24 gennaio 1965, Danova ferma il Milan sul pari a Catania
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

ACCADDE OGGI: 24 gennaio 1965, Danova ferma il Milan sul pari a Catania

Redazione - 0
24 gennaio 1965, Serie A. Di scena la partita Catania-Milan allo stadio "Cibali". I rossazzurri allenati da Carmelo Di Bella affrontano il 'Diavolo' consapevoli...

QUI COSENZA: Buscè ne convoca 21, numerose assenze a Catania

SERIE C: vince il Crotone, Picerno fermato sul pari in extremis

GIOVANILI CATANIA: Primavera, calato il tris alla Juve Stabia

DINI: il portiere figura nella lista dei convocati per Catania-Cosenza

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency