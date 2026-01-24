CATANIA-COSENZA: previsioni meteo al “Massimino”

Catania che scenderà in campo domenica per la disputa del match contro il Cosenza, in programma allo stadio “Angelo Massimino” con fischio d’inizio alle 14:30 e valevole per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C. Sulla base delle previsioni meteo, a Catania sarà una giornata caratterizzata da qualche nube sparsa al mattino e alla sera, con cielo in prevalenza coperto al pomeriggio non escludendo la possibilità di pioggia (eventualmente di lieve entità). Nel corso della partita si prevedono venti di moderata intensità con una temperatura effettivamente percepita di circa 15-16 gradi.

