CATANIA-COSENZA: sondaggio chiuso, la formazione rossazzurra scelta dalla maggioranza dei votanti

In occasione del match dello stadio “Angelo Massimino” contro il Cosenza, mister Domenico Toscano farebbe bene a schierare il seguente undici rossazzurro secondo la maggioranza dei votanti al nostro consueto sondaggio pre partita: Dini a difesa dei pali; Allegretto, Miceli e Celli a completamento del reparto arretrato; Casasola, Quaini, Di Tacchio e Donnarumma a centrocampo con Jimenez e Bruzzaniti alle spalle di Caturano. Rispetto alla precedente gara vinta contro il Monopoli, tifosi del Catania favorevoli all’utilizzo dal 1′ di Miceli e Caturano.

