CATANIA 2-0 COSENZA: tabellino e statistiche partita

CATANIA FOOTBALL CLUB vs COSENZA CALCIO
Stadio “Angelo Massimino” – Catania
MARCATORI: 34′ Jimenez, 75′ Lunetta
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Allegretto (72′ Ierardi), Miceli, Celli; Casasola (VC), Corbari (72′ Di Noia), Quaini (C), Donnarumma; Jimenez (81′ Bruzzaniti), D’Ausilio (64′ Lunetta); Rolfini (64′ Caturano).
A disp. di Toscano: Bethers, Coco, Cargnelutti, Martic, Raimo, Quiroz, Ponsi, Forte.
COSENZA (4-3-2-1): Vettorel; Cannavò, Dametto (86′ Contiero), Caporale, D’Orazio (C); Kouan, Langella, Garritano (VC) (45′ Ba); Ricciardi (73′ Achour), Emmausso (86′ Rocco); Beretta (72′ Mazzulla).
A disp. di Buscè: Le Rose, Pompei, Valente, Contiliano, Ragone.
ARBITRO: Francesco Zago (Conegliano)
PRIMO ASSISTENTE: Matteo Gentile (Isernia)
SECONDO ASSISTENTE: Matteo Lauri (Gubbio)
QUARTO UFFICIALE: Dario Di Francesco (Ostia Lido)
OPERATORE FVS: Riccardo Leotta (Acireale)
AMMONITI: Celli, Ba, Casasola, Emmausso, Toscano
ESPULSI:
NOTE: 3′ di recupero s.t.; 3′ di recupero p.t.
CALCI D’ANGOLO: 6 – 4
CROSS: 23 – 10
CROSS GIUNTI A DESTINAZIONE: 8 – 1
TIRI IN PORTA: 3 – 2
TIRI DENTRO L’AREA: 7 – 0
TIRI DA FUORI AREA: 3 – 2
TIRI FUORI: 7 – 0
TIRI DA CALCIO DI PUNIZIONE: 1 – 1
OCCASIONI NITIDE NON SFRUTTATE: 3 – 1
TIRI RESPINTI DAL PORTIERE: 1 – 0
TIRI BLOCCATI DAL PORTIERE: 1 – 1
PALI/TRAVERSE:
PALLE RACCOLTE DAL PORTIERE: 5 – 1
RIMESSE DAL FONDO: 1 – 10
RIMESSE LATERALI: 11 – 6
FUORIGIOCO: 1 – 2
FALLI COMMESSI: 17 – 8
POSSESSO PALLA: 54% – 46%
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***