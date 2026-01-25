domenica, 25 Gennaio 2026
CalciomercatoCatania NewsLega ProProssimo Avversario

CATANIA-COSENZA: valore mercato squadre a confronto

Questo pomeriggio, domenica 25 gennaio, Catania e Cosenza scenderanno in campo per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C allo stadio “Angelo Massimino”. Confrontando il valore di mercato delle due squadre, notiamo come l’organico del Catania sarebbe pari a 8.68 milioni di euro (fonte Transfermarkt) contro una valutazione di 6.93 milioni di euro dei calabresi.

Escludendo i calciatori non convocati, Giovanni Bruzzaniti (700mila €), Tiago Casasola (600mila €), Andrea Dini (400mila €), Fabio Ponsi (400mila €), Michele D’Ausilio (400mila €) e Gabriel Lunetta (375mila €) sono tra i giocatori con il valore più importante in casa Catania, all’interno di una rosa che registra un’età media di 28.6 anni, la più alta del gruppo C. Per quanto riguarda il parco giocatori del Cosenza, anche in questo caso senza tenere conto dei giocatori non inseriti nella lista delle convocazioni, Manuel Ricciardi (500mila €), Christian Langella (500mila €), Christian Kouan (500mila €), Kevin Cannavò (450mila €), Michele Emmausso (375mila €) e Luca Garritano (350mila €) figurano fra gli interpreti economicamente più preziosi all’interno di un organico avente un’età media di 25 anni, undicesima più alta del girone C.

