domenica, 25 Gennaio 2026
CATANIA-COSENZA (Video): gli highlights della sfida

foto Catania FC

Catania in campo contro il Cosenza allo stadio “Angelo Massimino” per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C, girone C. Al triplice fischio dell’arbitro, sorride per la conquista dei tre punti la squadra allenata da Domenico Toscano. Vittoria rossazzurra caratterizzata dai gol di Jimenez e Lunetta nel primo e secondo tempo per il 2-0 finale.

La formazione dell’Elefante si conferma autentico rullo compressore tra le mura amiche. Al cospetto dei rossoblu di mister Antonio Buscè, i padroni di casa hanno corso pochi rischi meritando un successo che gli consente di riagganciare il Benevento in vetta alla classifica. Per il Cosenza, invece, continua il momento negativo avendo riportato la terza sconfitta nelle ultime quattro partite disputate. La Lega Pro ha diffuso in queste ore il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube.

VIDEO: Catania 2-0 Cosenza, gli highlights

