CATANIA-COSENZA: vota il migliore rossazzurro in campo

Reduce dalla vittoria in rimonta ottenuta al fotofinish in trasferta contro il Monopoli, il Catania ha affrontato il Cosenza allo stadio “Angelo Massimino” per la 23/a giornata del girone C di Serie C. Risultato finale di 2-0 in favore della squadra rossazzurra grazie alle reti siglate da Jimenez e Lunetta rispettivamente nel primo e secondo tempo.

Chiediamo ai tifosi di esprimere la loro preferenza nei confronti del calciatore ritenuto il migliore in campo tra le fila del Catania presso l’impianto sportivo etneo. Vota il rossazzurro che più ti ha impressionato nel corso dell’incontro attraverso il consueto sondaggio post gara di TuttoCalcioCatania.com. Clicca in basso su “Vote” dopo avere selezionato l’opzione desiderata:

Loading…

