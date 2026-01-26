CATANIA FC: “Di Tacchio osserverà un breve periodo di riposo”

Figurava nella lista dei convocati, ma un problema fisico riportato in sede di rifinitura ha costretto Francesco Di Tacchio a dare forfait per la gara disputata contro il Cosenza allo stadio “Angelo Massimino”. Proprio in queste ore la società rossazzurra ha diffuso il report medico legato alle condizioni dell’esperto centrocampista: “Catania Football Club rende noto che, a seguito di un trauma riportato nel corso dell’allenamento svolto sabato 24 gennaio, Francesco Di Tacchio ha subito l’infrazione della quarta costola sinistra e dovrà pertanto osservare un breve periodo di riposo”, si legge.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***