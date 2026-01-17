CATANIA FC: “Tristezza e dolore per la scomparsa di Rocco Commisso”

“Il Presidente Rosario Pelligra, il Consiglio di amministrazione, i dirigenti, i tecnici, il personale e tutti gli atleti del Catania FC piangono con tristezza e dolore la scomparsa del Presidente della Fiorentina Rocco B. Commisso”. E’ il messaggio di cordoglio pubblicato dalla società rossazzurra attraverso la piattaforma X. Il numero uno della Fiorentina si è spento all’età di 76 anni. “Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa. Il suo amore per la Fiorentina è stata la cosa più bella che si è regalato”, la nota diffusa dal club viola. Minuto di silenzio in tutti i campi deciso dalla Figc.

