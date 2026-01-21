mercoledì, 21 Gennaio 2026
“Catania rialzati”: il messaggio di solidarietà condiviso dalla squadra rossazzurra

foto Catania FC

La Sicilia e Catania colpite dal ciclone Harry. Allagamenti e numerosi danni, tante famiglie evacuate, situazione drammatica in diversi punti della città dell’Elefante. Una straordinaria ondata di maltempo ha investito prevalentemente il versante orientale dell’isola con fortissime raffiche di vento, pioggia e mareggiate. Le immagini di detriti e fango sono devastanti, fanno male al cuore, c’è chi ha subito danni enormi. Pronta la richiesta al Governo nazionale e a quello regionale della dichiarazione dello stato di emergenza e di calamità naturale con forte preoccupazione sulla condizione geomorfologica del territorio.

In queste ore stanno giungendo messaggi di solidarietà alla popolazione. Anche giocatori, ex rossazzurri e componenti dello staff del Catania FC si stringono attorno alla città etnea denotando un forte senso di solidarietà e supporto. In tanti hanno condiviso lo stesso messaggio sui social: “Catania rialzati”. Altri hanno ripreso il motto ‘Melior de cinere surgo’ (“Risorgo dalle ceneri più bella di prima”), celebre iscrizione sulla porta Ferdinandea realizzata nel 1768, simbolo della resilienza e della rinascita etnea. Servono interventi urgenti per tornare alla normalità. Catania è chiamata a dimostrare di sapersi rialzare. Lo farà anche stavolta.

