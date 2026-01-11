domenica, 11 Gennaio 2026
HomeCatania NewsCATANIA SOCIAL - Bruzzaniti: "Non potevo chiedere esordio migliore!"
Catania NewsCatania SocialPrimo Piano

CATANIA SOCIAL – Bruzzaniti: “Non potevo chiedere esordio migliore!”

Redazione
By Redazione
0
0
foto Catania FC

“Non potevo chiedere esordio migliore. Grandi!!! 🔴🔵. Parole espresse via social da Giovanni Bruzzaniti indicando Matteo Di Gennaro e Salvatore Caturano, beneficiari dei due assist effettuati dallo stesso ex giocatore del Pineto nella vittoria per 2-0 ottenuta contro la Cavese. Bruzzaniti è entrato in campo al 13′ del secondo tempo prendendo il posto di Di Tacchio, in un momento in cui serviva che il Catania spingesse con più decisione in avanti alla ricerca del gol. Se avesse trovato la via della rete anche lui, sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Come prima gara in maglia rossazzurra, comunque, non c’è male. Ottimo biglietto da visita.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
DALLA SALA STAMPA – Caturano: “Il mister ha sempre creduto in me. Si è creato un bell’insieme. Lavoro per continuare a fare gol”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency