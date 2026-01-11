CATANIA SOCIAL – Bruzzaniti: “Non potevo chiedere esordio migliore!”

“Non potevo chiedere esordio migliore. Grandi!!! 🔴🔵“. Parole espresse via social da Giovanni Bruzzaniti indicando Matteo Di Gennaro e Salvatore Caturano, beneficiari dei due assist effettuati dallo stesso ex giocatore del Pineto nella vittoria per 2-0 ottenuta contro la Cavese. Bruzzaniti è entrato in campo al 13′ del secondo tempo prendendo il posto di Di Tacchio, in un momento in cui serviva che il Catania spingesse con più decisione in avanti alla ricerca del gol. Se avesse trovato la via della rete anche lui, sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Come prima gara in maglia rossazzurra, comunque, non c’è male. Ottimo biglietto da visita.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***