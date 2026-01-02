CATANIA SOCIAL – Bruzzaniti: “Pineto, emozioni indescrivibili. Un onore vestire la maglia rossazzurra”

Prima i saluti e ringraziamenti doverosi al Pineto, club che gli ha permesso di esprimersi ad alti livelli nel girone B di Serie C. Poi, poche parole ma cariche di motivazioni a commento della nuova avventura con la maglia del Catania per Giovanni Bruzzaniti.

“Non trovo nemmeno le parole per descrivere ciò che ho vissuto in questo anno e mezzo perché certe emozioni non si possono spiegare… Vorrei ringraziare ogni singola persona che ha fatto parte di questo viaggio. Spero di lasciare un bel ricordo prima come Giovanni uomo e poi Giovanni calciatore… farete per sempre parte della mia vita e da oggi il Pineto avrà sicuramente un tifoso in più 🫂❤️“, le parole sui social di Bruzzaniti che, dopo l’ufficializzazione del passaggio al Catania, aggiunge: “Onorato di essere qui! Tutti uniti per il nostro obiettivo ❤️💙“.

