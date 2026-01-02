venerdì, 2 Gennaio 2026
CATANIA SOCIAL – Caturano: “Un 2025 fatto di salite. Guardo al nuovo anno con fiducia e desiderio di qualcosa di migliore”

foto Catania FC

“Il 2025 è stato un anno fatto di salite, soprattutto sul piano lavorativo: tante prove, qualche delusione e molta resilienza. Ma, nonostante tutto, in altri aspetti della mia vita ho trovato bellezza, amore, sostegno e nuove consapevolezze. Porto con me ciò che ho imparato e guardo al nuovo anno con fiducia e desiderio di qualcosa di migliore. Che sia un anno di rinascita per tutti noi”, con queste parole l’attaccante del Catania Salvatore Caturano commenta, via social, l’anno appena trascorso. Speranzoso di vivere un 2026 ricco di soddisfazioni.

