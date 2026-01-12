CATANIA-TRAPANI: derby siciliano in diretta su RaiPlay

La Lega Pro ha reso noto in queste ore che quattro partite valevoli per la sesta, settima, ottava e decima giornata di Serie C verranno trasmesse in diretta su Rai Play, piattaforma di streaming gratuita della Rai. Tra queste, il derby siciliano in programma venerdì 6 febbraio allo stadio “Angelo Massimino” Catania-Trapani, con fischio d’inizio alle 20:30. Per l’occasione la squadra rossazzurra affronterà i granata una settimana dopo il confronto esterno con il Sorrento e quattro giorni prima di un nuovo match casalingo, quello con l’Audace Cerignola.

