mercoledì, 28 Gennaio 2026
CATANIA-TRAPANI: gara rinviata a data da destinarsi

foto Catania FC

Il derby siciliano Catania-Trapani, in programma venerdì 6 febbraio, rinviato a data da destinarsi. Motivi di ordine pubblico legati a questo provvedimento della prefettura che diventa ufficiale. Il confronto, in programma alle 20.30, era stato programmato poche ore dopo la conclusione delle festività della Patrona di Catania, Sant’Agata. Sarebbero sorte difficoltà sulla vigilanza allo stadio, agli ingressi dei tornelli e anche con riferimento alla sicurezza sulle strade di collegamento allo stadio invase dalla cera, secondo quanto riporta lasicilia.it.

