CATANIA-TRAPANI: prime ipotesi sulla data del recupero

Quando verrà recuperata la gara Catania-Trapani, originariamente prevista per venerdì 6 febbraio? Si attende il pronunciamento da parte della Lega in proposito, tenendo conto che il recupero di una partita rinviata deve essere effettuato entro un mese dalla data d’origine. Secondo quanto riporta lasicilia.it, tra il 14 ed il 22 febbraio, quando si giocheranno rispettivamente gli incontri Siracusa-Catania e Catania-Giugliano, potrebbe essere trovato l’incastro giusto. Il fischio d’inizio è previsto sempre in orario serale, rispettando il palinsesto di RaiSport che aveva da tempo annunciato la diretta televisiva del derby siciliano.

