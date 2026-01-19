CATANIA-TRAPANI: si va verso il rinvio della partita

Di recente, in prefettura, attraverso il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica sarebbe scaturita la decisione di rinviare a data da destinarsi la partita Catania-Trapani, attualmente in programma venerdì 6 febbraio con fischio d’inizio alle 20:30 e valevole per la sesta giornata di ritorno del girone C di Serie C. Motivo da ricercare nel fatto che, in quei giorni, si terranno in città le celebrazioni relative alla festa di Sant’Agata mettendo a dura prova l’apparato della pubblica sicurezza. Decisione che dovrebbe essere ufficializzata nei prossimi giorni, secondo quanto emerso nel corso della trasmissione ‘Corner’, su Telecolor.

